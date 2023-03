Kabelmassa tussen Doetinchem en Lengel (onder de A18 door) moet einde maken aan stroomzorgen

Bedrijven in ’s-Heerenberg hebben dringend behoefte aan fatsoen­lijk stroomnet, maar de oplossing daarvoor van bijna 4,5 meter hoog valt slecht bij omwonenden

LENGEL - Bewoners van het buitengebied van Lengel verzetten zich tegen de komst van een nieuw regelstation van 4,2 meter hoog. Het gebouw is volgens netbeheerder Liander nodig, want het elektriciteitsnet in het oosten van Montferland kan de enorme vraag niet meer aan.