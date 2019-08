Karter gewond na botsing met touringbus in Vorden

De man is rond 21.40 uur met zijn rode kart tegen de touringbus geknald. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, en wat de kart daar op dat moment deed, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de man in de kart gewond is geraakt. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen, waarmee het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie is ter plekke om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval.