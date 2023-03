Kassa rinkelt bij De Graafschap na debuut Mexx Meerdink in hoofdmacht AZ

Meerdink, voormalig jeugdspeler van De Graafschap, viel zo’n tien minuten voor tijd in tijdens de met 1-2 gewonnen wedstrijd in de achtste finale van de Conference League tegen Lazi Roma.

Mexx Meerdink maakte in 2019 de overstap van de jeugdopleiding van De Graafschap naar AZ en tekende in Alkmaar in oktober 2020 een driejarig contract, dat later weer werd opengebroken en verlengd tot 2027.

Senior

Dat Meerdink junior bij AZ belandde, was niet zo'n verrassing. Zijn vader Martijn (46) speelde tussen 2002 en 2007 in de hoofdmacht van AZ en haalde tijdens zijn periode in Alkmaar het Nederlands elftal. Meerdink speelde in het seizoen 2004-2005 ook Europees voetbal met AZ. In de UEFA Cup scoorde hij tegen PAOK Saloniki, Amica Wronki en Sjachtar Donetsk.