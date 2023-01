Kasteelstad Verlicht na corona naar next level

met video | update Vluchtende Dinxper­loër crasht in Varsseveld na achtervol­ging met meer dan 200 km/u

Een ‘volle bingokaart’ voor een automobilist (50) uit Dinxperlo, die donderdagavond laat zijn band lek reed in Varsseveld. Dat gebeurde na een achtervolging die begon op de A12 in Duiven en via de A18 eindigde in Varsseveld.

20 januari