Kees Koolen, pionier en avonturier uit Wichmond

Booking.com

Hij doet dat als bestuursvoorzitter en vermogend investeerder. De liefhebber van rallyrijden - Koolen was meerdere keren deelnemer aan de Dakar Rally - was tien jaar lang CEO van Booking.com, het succesvolle internetbedrijf dat in Enschede het levenslicht zag en in 2011 door Koolen en de zijnen voor 110 miljoen euro werd verkocht aan het Amerikaanse concern Priceline. Koolen maakte er zijn fortuin door, maar moest toezien dat Booking.com inmiddels met naar schatting 70 miljard euro een veelvoud waard is.

Rijkste Nederlander

Over ie transactie zei hij vorig jaar in NRC Handelsblad: ‘Toen wij het bedrijf aan Priceline verkochten in 2011 was er simpelweg geen investeringsgeld in Europa te vinden, wel in Amerika. En ik vraag me af of Booking zo groot was geworden zonder dat geld. Als dat wel was gebeurd, en we Booking niet verkocht hadden, als we hadden gewacht, dan was ik nu waarschijnlijk de rijkste Nederlander geweest. Dat had ik niet willen zijn. Dan denk ik niet dat ik een normaal leven had gehad. Ik ben van boerenafkomst hè, wat zou ik met al dat geld moeten doen?”