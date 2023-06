Kersverse bezorger in Doetinchem vergeet de handrem: bestelbus met pakketjes raakt te water

met video Veel minder restafval in grijze containers; Liemers steeds beter in scheiden van huishoude­lijk afval

De Liemers scoort goed bij het scheiden van het huishoudelijk afval. Er wordt inmiddels veel minder restafval ingeleverd dan jaren geleden. Werd in 2018 nog 133 kilo restafval gemiddeld ingeleverd per inwoner van de Liemers, inmiddels zitten we op 90,4 kilo per jaar.