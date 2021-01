Kim L. bekent verhuren deel van zijn boerderij in Baak voor drugsproductie

Lochem en Bronck­horst zetten preventie­teams in om financiële problemen onder inwoners door corona in de kiem te smoren

23 oktober Ook in de Achterhoek lijkt de coronacrisis door vele huishoudens financieel gevoeld te gaan worden. Al is de impact van corona in concrete zin nog beperkt zichtbaar en is het aantal mensen in de schuldsanering niet sterk gestegen, de signalen van problemen zijn er wel degelijk. Gemeenten Lochem en Bronckhorst willen vroeg hulp bieden om het financiële leed te beperken.