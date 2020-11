Kinderen mogen in Vorden met pa of ma in de auto langs Sint en piet: ‘Sommige pieten dragen mondkapje met mijter erop’

Eetkramen in centrum Vorden moeten vertrekken na klachten over vette walm: ‘We worden in een hoekje gedrukt’

23 oktober De geur van gebakken vis, een Vietnamese loempia of een heerlijke curryworst. Vanaf 1 mei 2021 is dat verleden tijd op het plein voor de Protestantse Kerk van Vorden. Volgens de gemeente Bronckhorst is er geklaagd over ‘geuroverlast’, en moeten de kramen weg. Eigenaren van de eetkramen begrijpen er niets van. ,,Ik ga dan alle toeristen in de zomer missen.’’