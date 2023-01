Kinderen trotseren de kou om bomen te planten: ‘Iedereen wil dat grijze blok van Aviko zo min mogelijk zien’

Veel meer voertuigen gestolen in de Liemers: vooral in Zevenaar kom je bedrogen uit

In de Liemers zijn in 2022 zeventig voertuigen gestolen. Het jaar daarvoor waren er dat nog maar 46. Dat is een stijging van ruim vijftig procent. De meeste auto's werden ontvreemd in Zevenaar. Daar werden liefst tien voertuigen meer gestolen, vijf daarvan werden teruggevonden.

14:24