Koen Hermans zondag als koploper naar ONK zijspan in Halle

Zorgen in Tweede Kamer over ziekenhuis in Zutphen: ‘Ik roep mensen op naar Den Haag te komen’

In de Tweede Kamer groeien de zorgen over de plannen van Gelre ziekenhuizen om de vestiging in Zutphen uit te kleden. Nu deze week de afdeling verloskunde per direct werd gesloten, vragen meerdere Kamerleden zo snel mogelijk om een debat met minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Daarbij doen ze de oproep aan Zutphenaren daarvoor massaal naar Den Haag te komen.