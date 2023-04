Koken met Marie: Ovengebakken toetje met appel, bosbes en tijm

Zeventien putdeksels gestolen bij begraaf­plaats Hengelo, gemeente moet halsover­kop gaten dichten

Op de straten en trottoirs rondom de algemene begraafplaats in Hengelo zijn zeventien putdeksels gestolen. De gemeente Bronckhorst moest in allerijl de gaten in het wegdek dichten om te voorkomen dat mensen ten val zouden komen.