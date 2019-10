Komt er na 10 jaar leegstand eindelijk weer leven in het station van Vorden?

,,We voeren vergevorderde gesprekken met enkele exploitanten die graag aan de slag willen in het station’’, zegt stichtingsvoorzitter Frank van Setten. ,,Zij wensen anoniem te blijven totdat duidelijk is wat er bouwkundig mogelijk is in het pand. We hebben een bouwkundig expert in de arm genomen die dat goed gaat bekijken. We denken dat we in november weten wat er allemaal kan in het gebouw en dat we dan spijkers met koppen kunnen slaan met een van de exploitanten.’’