Koolen Industries uit Vorden investeert miljoenen in energieopslag in ammoniak

,,Proton Ventures’ unieke en gepatenteerde technologieën zorgen dat ammoniak gemaakt kan worden uit schone energiebronnen. Ammoniak is een perfecte energieopslag oplossing voor zonnepaneel en windmolenparken, omdat het grote hoeveelheden energie kan opslaan en transporteren op een efficiënte manier. We zijn bezig om de wereldwijde energie transitie richting schone energie mogelijk te maken, en dit past uitstekend in het totaalbeeld van Koolen Industries,” laat Kees Koolen, CEO Koolen Industries, in een persbericht weten.

Meer terminals

Proton Ventures heeft ammoniakopslag-terminals in Estland en Bulgarije. De miljoenen-investering van Koolen Industries moet bijdragen aan een versnelde uitrol van deze terminals over de hele wereld. ,,Naast lithium en flow batterijen, is ammoniak energieopslag een goede toevoeging aan ons portfolio, met name voor de opslag van duurzame energie op grote schaal. Ammoniak als energiedrager is relatief goedkoop en eenvoudig te transporteren en te importeren naar Nederland, of naar andere markten”, aldus een toelichting van Koolen Industries. Volgens het bedrijf is met deze vorm van opslag 25 keer meer energie op te slaan per volume dan met de beste lithium batterijen die op dit moment beschikbaar zijn.