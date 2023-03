Laatste Matthäus Passion in Doesburg: organiserende stichting stopt er na 53 jaar en ruim zevenhonderd concerten mee

De Stichting Doesburgse Muziekcultuur (StiDoMu) stopt ermee. Dit vanwege een tekort aan bestuursleden. Op zondag 19 maart is de laatste uitvoering van de Matthäus Passion in de Martinikerk in Doesburg. Dan valt na 53 jaar en ruim zevenhonderd concerten definitief het doek.