Lammetjesdag komt eraan bij schaapskooi de Belhamel in Vorden: activiteiten voor jong en oud

Zo is er een speurtocht, blotevoetenpad, een schapendemonstratie en natuurlijk de dartelende lammetjes. Bij de kooi zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar. Verder is er een knutselhoek voor kinderen, een informatiemarkt met kraampjes met handgemaakte producten en kun je in gesprek met boswachters van Natuurmonumenten en de schaapsherder.

Lammetjesdag is van 10.00 tot 14.00 uur. Bezoekers moeten een kaartje kopen. Alleen voor leden van Natuurmonumenten en OERRR is de toegang gratis. Reserveren is noodzakelijk. Per tijdsblok van 1 uur is er ruimte voor 200 bezoekers.