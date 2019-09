Lege stoelen in Vorden symboliseren Gelderse verkeersdoden

In 2018 kwamen 142 personen door een verkeersongeval om het leven in de provincies Gelderland (93 doden) en Overijssel (49 slachtoffers). Elk slachtoffer werd gesymboliseerd door een lege stoel, verspreid over de plaatsen Vorden, Wijhe, Arnhem, Culemborg, Druten, Rijssen en Ede.

Het project ‘lege stoelen’ is een initiatief van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland. ROV-voorzitter Bert Boerman: ,,Verkeersveiligheid is heel belangrijk, daar moeten we samen aan werken. Het is mooi om te zien dat er dit jaar zeven gemeenten een plein beschikbaar hebben gesteld voor lege stoelen. Een initiatief waarmee we inwoners bewust maken van het aantal verkeersslachtoffers en kunnen attenderen op hun eigen gedrag in het verkeer. We kunnen tenslotte allemaal bijdragen aan onze verkeersveiligheid.’’