Lions Bronckhorst gaan tulpen verkopen voor drie goede doelen

De Lionsclub Bronckhorst brengt de komende weken met tulpen het voorjaar in huis. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor drie goede doelen: Present Bronckhorst, Radio Ideaal en Ben Heart Foundation.

Vanaf zaterdag 12 maart tot en met zaterdag 9 april gaan de clubleden de huizen langs in de grote(re) kernen van de gemeente Bronckhorst om bossen verse tulpen aan de deur te verkopen. De actie begint dit jaar in Zelhem. Ze verkopen een gevarieerd aanbod aan bloemen van Tulpenkwekerij IJsseltulp in Empe.

Met de verkoop wil de club zoveel mogelijk geld in het laatje brengen voor drie goede doelen. Het lokale doel is Stichting Present Bronckhorst, die zich inzet voor de zwakkeren in de samenleving. Present brengt mensen die hulp willen geven in contact met mensen die dat goed kunnen gebruiken. Het regionale/gemeentelijke doel is dit jaar Stichting Radio Ideaal. Die bestaat al dertig jaar en verzorgt met zeventig vrijwilligers wekelijks uitzendingen in de gemeente Bronckhorst en sinds kort ook in Lochem.

Indonesië

Als internationaal doel tenslotte is gekozen voor Stichting Ben Heart Foundation, die hulp biedt aan armlastige mensen in Indonesië. Dat gebeurt door middel van kleinschalige projecten op onder meer Bali, zoals de renovatie van huizen en muziekoptredens voor kinderen.

De tulpenverkopers zijn op 12 maart in Zelhem, 19 maart in Hummelo, Keppel en Drempt, 26 maart in Vorden en Kranenburg, 2 april in Hengelo en 9 april in Steenderen, Baak en Toldijk.

Het motto van de Lions is ‘We Serve-wij dienen’. De Bronckhorster Lionsclub wil hiermee een actieve en positieve bijdrage leveren aan de samenleving.