Lisa Ankersmid (10) uit Keijenborg is de nieuwe jeugdburgemeester van Bronckhorst

Emotionele fietstocht levert gigantisch bedrag op: ‘Ik krijg weer een brok in m'n keel’

27 juni Ze is er een dag later nog van onder de indruk. De Vordense Mariëlle Klein Brinke hield vrijdag voor de tweede keer de HeavensRide, een liefdadigheidsfietsstocht die zij ooit bedacht na een herdenkingsrit voor een overleden vriendin. De editie van dit jaar overtrof die van 2019 in alle opzichten: er kwam beduidend meer geld binnen voor twee goede doelen en er deden veel meer mensen mee dan twee jaar geleden. ,,Het was geweldig en ontroerend.’’