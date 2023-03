Litania’s Kracht: ‘Leven met beperkingen betekent niet dat je gestoord bent’

Lochemse begraaf­plaats krijgt kindermonu­men­ten: ‘Hun tweede thuis moet een fijne plek zijn’

Yvette Huitema en Jeanette van der Meij - allebei 50 jaar - zien in juni een langgekoesterde wens uitkomen. Dan komen er op de Lochemse begraafplaats aan de Zutphenseweg twee monumenten voor jonge kinderen die daar begraven zijn. Yvette en Jeanette verloren allebei een kind en zetten hun zware verlies om in iets positiefs. ,,We willen het verlies van een jong kind bespreekbaar maken en de dood verlichten.’’