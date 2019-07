Lowlands is de volgende halte op Marise's muzikale reis

video Postcomman­dant verbolgen over kritiek op brandweer bij grote brand in Vorden: ‘Gevochten hebben ze!’

19 juni Bij de grote, uitslaande brand in een autobedrijf aan de Handelsweg in Vorden zou de brandweer eind mei ‘amateuristisch’ te werk zijn gegaan. Het bluskorps werd bovendien ‘gebrek aan kennis’ verweten en er zou een tekort aan bluswater zijn. Al die uitspraken die in het dorp bleven rondzingen, schoten postcommandant Bennie Hekkelman in het verkeerde keelgat. Hij plaatste een flink relaas op Facebook om een tegengeluid te laten horen. ‘Want gevochten hebben ze!’