‘Luchtvluchtelingen’ uit de Randstad komen van koude kermis thuis: zelfs in de ‘schone’ Achterhoek is de lucht soms te vies

Drukke nacht in Achterhoek­se ziekenhui­zen, maar niet door vuurwerk­slacht­of­fers

DOETINCHEM /WINTERSWIJK - De ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk hebben tijdens oud en nieuw wederom een topdrukte meegemaakt. Dat kwam dit keer echter niet door vuurwerkslachtoffers. In Doetinchem is in de nieuwjaarsnacht zelfs niemand met vuurwerkletsel binnengekomen.

1 januari