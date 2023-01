Man (22) zwaar mishandeld tijdens nieuwjaarsnacht in Doetinchemse uitgaansstraat

Zutphens chalet op eerste kerstdag in brand gestoken, bewoner mist ook spullen

De brand die op eerste kerstdag in Zutphen een chalet aan de Jutlandsestraat op het Zutphense bedrijventerrein De Mars verwoestte, is waarschijnlijk aangestoken. Dat stelt de politie na onderzoek. Volgens de bewoner van het chalet zijn er ook nog spullen gestolen. Er is nog niemand aangehouden. ,,We kijken of er sporen zijn die meer vertellen over de brand en een eventuele dader.’’

13 januari