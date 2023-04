Man (29) moet na celstraf voor overval nóg een maand zitten voor bedreigingen en gooien met hout, vindt OM

Rechter vernietigt koopover­een­komst oude gemeente­huis in super­marktsoap Didam: ‘Wij zijn natuurlijk blij’

Na jaren juridische strijd heeft Didam Have, de eigenaar van de Albert Heijn in Didam, gelijk gekregen van de bestuursrechter. De gemeente had het gemeentehuis niet een-op-een mogen verkopen aan ontwikkelaar Groenstaete, de eigenaar van de Coop in het dorp. Het resultaat: de koopovereenkomst die er lag, is vernietigd.