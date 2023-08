Man (30) die vluchtte na dubbele crash met auto van een ander, wordt niet vervolgd

Deze villawijk in Lochem krijgt er unieke waterstof­hui­zen bij: ‘We konden er 15 doen, dus dit zijn wel de laatste’

Je huis verwarmen met waterstof? Het is niet langer een utopie. Twaalf woningen in een Lochemse villawijk zijn aangesloten op een speciale gasleiding. Een ware wereldprimeur, volgens de initiatiefnemers. Binnenkort is er ruimte voor twee extra huishoudens. ,,Het is zeker niet duurder. Sterker nog: het is goedkoper.’’