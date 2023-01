Man (33) aangehouden na geweldincident in Doetinchemse horeca waarbij slachtoffer van trap viel en ernstig gewond raakte

Het slachtoffer - een 42-jarige Doetinchemmer - raakte buiten bewustzijn en is naar het Slingeland Ziekenhuis gebracht. De man is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. De politie stelde een onderzoek in na het geweld en dat leidde dinsdagochtend tot de aanleiding.

Politie zoekt getuigen

Het geweldincident was een van de vele de afgelopen maanden in het centrum van Doetinchem maar ook daarbuiten (onder meer een kopschopincident op het station in Gaanderen). Voor de Doetinchemse gemeenteraad en burgemeester Mark Boumans is het reden om onderzoek te doen of het nodig is om camera's op te hangen in de binnenstad om zo de veiligheid te bevorderen.