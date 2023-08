Man (59) gewond bij steekpartij in Doetinchems café: vrouw (52) opgepakt

Recreatie­wo­nin­gen op plek van Vordense camping: ‘Het wordt een plek voor rustzoe­kers’

Waar nu nog campinggasten genieten van de zomer, moeten over enkele jaren gloednieuwe recreatiewoningen staan. Een projectontwikkelaar uit Opheusden wil op het terrein Wientjesvoort Zuid in Vorden 28 vakantiehuizen neerzetten in het ‘vier- of vijfsterren segment’. Daarvoor moet het bestemmingsplan nog wel worden gewijzigd.