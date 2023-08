Man (59) raakt gewond bij steekpartij in Doetinchems café: vrouw (52) aangehouden

Bij een steekpartij in Cafe Centraal aan de Dr. Huber Noodtstraat in Doetinchem is in de nacht van maandag op dinsdag een 59-jarige man gewond geraakt. Het slachtoffer zou in zijn hand en bovenlichaam zijn gestoken door een 52-jarige vrouw uit Doetinchem.