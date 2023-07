Man (74) uit Azewijn overlijdt nadat hij tussen tractor en hooischudder terechtkomt

Kinderen ondergedom­peld in de wereld van het bloemencor­so: ‘Zoveel animo hadden wij ook niet verwacht’

Het duurt nog even voor de met ontelbaar veel dahlia’s beplakte corsowagens in Lichtenvoorde weer door de straten rollen. Dit weekend kon er al wel vast een voorproefje genomen worden op het op-een-na grootste bloemencorso van Europa. Tijdens de jaarlijkse maquettepresentatie lieten bouwgroepen zien wat voor moois ze in de planning hebben.