Man botst tegen boom op Ruurloseweg in Vorden en raakt ernstig gewond

Chauffeur zonder rijbewijs en met drank op klemgere­den in centrum Doetinchem door politie

Een automobilist die geparkeerd stond aan de Korte Kapoeniestraat in het centrum van Doetinchem is in de nacht van zondag op maandag klemgereden door de politie. Van dezelfde politie had hij even tevoren een rijverbod gekregen.