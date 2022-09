Man die eerder eigenares Achterhoekse zorgboerderij neerstak, is een van de doden bij drama in Gorinchem

In een woning in Gorinchem zijn zondagavond twee doden gevonden. Een van hen is Fred W., die in 2019 werd veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het neersteken van een vrouw op een zorgboerderij in Wichmond in de Achterhoek.