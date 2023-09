Man op driewieler zwaargewond bij aanrijding op provinciale weg, traumaheli landt op kruising

Maarten schittert bij Holland’s Got Talent: ‘Als ik richting de studio moest, zette ik nepoptre­dens in mijn agenda’

De definitieve doorbraak van zanger Maarten Jansen uit Doesburg is aanstaande. Hij vertolkt liedjes van Elvis Presley en brengt het repertoire van Neil Diamond, Tom Jones en Roy Orbison. Nu wil hij met The Name is Jansen, Maarten Jansen het land in, mét een tienkoppige band.