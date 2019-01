Man rijdt met auto tegen boom in Zelhem

Laren wil vanaf 2023 van het aardgas af

7:36 In Laren wordt geprobeerd om vanaf 2023 een begin te maken de huizen aardgasvrij te maken. In 2035 zouden alle 1650 woningen in de kern Laren en in het buitengebied moeten zijn voorzien van andere energiebronnen dan aardgas. Dat streven heeft de projectgroep Gasvrij Laren.