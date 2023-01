Man verdacht van veroorzaken woningbrand in ’s-Heerenberg waarbij brandbom is gegooid

Gevechtshe­li­kop­ters en bewapende voertuigen in de Liemers en Achterhoek: defensie houdt grote oefening

ZEVENAAR/DOETINCHEM - Inwoners van de Liemers en Achterhoek moeten de komende weken niet raar opkijken als er plotseling een gevechtshelikopter over hun hoofd scheert of bewapende militairen langs rennen. Defensie Helikopter Commando (DHC) oefent namelijk twee weken lang in deze regio’s.

14:26