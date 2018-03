Marije en Daphne uit Vorden mogen voor het eerst stemmen

Minie (92) uit Brummen is misschien wel de oudste lijstduwer van het land

5:00 Minie Wiegman (92) stopte in december vorig jaar met haar stomerijtje in Brummen. De destijds oudste nog actieve ondernemer van Nederland had haar linkerarm verbrijzeld bij een val uit haar fietsapparaat. Nu debuteert ze in de lokale politiek, als nummer 15 en hekkensluiter op de kieslijst van de VVD Brummen-Eerbeek. Daarmee zou Minie maar zo de oudste lijstduwer van Nederland kunnen zijn.