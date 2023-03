Martine (64) ontdekte de waarheid over ‘verzetsman’: ‘Ze hebben het binnen de familie willen houden’

Gelderse steun voor sociale woningbouw in Silvolde: plan voor zestien woningen

Aan de Reeënstraat in Silvolde wil woningcorporatie Wonion in totaal zestien sociale huurwoningen bouwen. Om het plan vlot te trekken, heeft de provincie Gelderland de knip getrokken. In totaal is 216.000 euro beschikbaar gesteld door de provincie.