Martinikerk in Doesburg groen als de Hulk: ‘Lichtinstallatie is ontregeld, heel vervelend’

De gemeente Doesburg baalt als een stekker van de ontregelde lichtinstallatie. ,,Donderdag is geprobeerd de kleur aan te passen, wat resulteerde in een meerkleurige toren. We doen ons best de kleur dit weekeinde te herstellen”, aldus een gemeentewoordvoerster.

Giro-roze

De Martinitoren in Doesburg is met 94 meter de hoogste kerk van Gelderland en de op zeven na hoogste van Nederland. Het is de trots van het Hanzestadje en kan verschillende kleuren aannemen. Zo was hij in de zomer van 2016 Giro-roze tijdens de Ronde van Italië. Maar nu is de lichtinstallatie dus ontregeld en het is de vraag wat er vanavond gebeurt.

Op dit moment ligt het onderhoud aan de kerk, die in 1945 grotendeels werd verwoest door de Duitsers, stil. Dit omdat er voor het eerst sinds 1988 geen rijkssubsidie is verstrekt. Volgens de gemeente is de storing nu ‘gewoon pech’ en is er geen verband met regulier onderhoud dat wel of niet wordt uitgevoerd.

