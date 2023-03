Meerdere gewonden nadat auto zijwaarts op boom knalt: Slingerparallel-N317 bij Etten volledig afgesloten voor verkeer

Vrees voor verbran­ding egels en vogels in paasbulten: ‘Bouw ze maximaal drie dagen voor ontsteken op’

Bouw paasbulten maximaal drie dagen voor het ontsteken op. Zo is de kans kleiner dat zich egels onder de takken nestelen of dat vogels er nesten bouwen. De provincie Gelderland dringt erop aan dat gemeenten deze regel in hun evenementenvergunning opnemen.