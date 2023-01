Megatent van 65 bij 25 meter voor carnavalsgala in Doetinchem mét uitzicht op skyline binnenstad

Tijdens het gala, dat voor de veertiende keer is, wordt de nieuwe prins van Leutekum bekend gemaakt. De tent is zo neergezet dat de bezoekers uitzicht hebben op de skyline van de Doetinchemse binnenstad. ,,Het is onze grootste locatie ooit”, zegt mede-organisator Patrick Berendsen.



Het gala was van 2013 tot 2020 op het podium van de grote zaal in Theater Amphion. Vanwege de oplopende kosten – inflatie, salarissen en energieprijzen – vroeg Amphion zoveel huur dat de Leutekum afzag van het gala in de schouwburg.