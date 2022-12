Meisje (12) dat bij skiongeluk is overleden komt uit Zelhem: ‘Te afschuwelijk voor woorden’

In Vorden zijn stukjes zwemwater te koop, voor 500 euro krijg je een startblok

Kinderen van basisschool De Kraanvogel uit Kranenburg trekken in In de Dennen straks baantjes in hun eigen zwemwater. Zij mogen zich sinds kort de trotse ‘eigenaren’ noemen van blokjes water in het Vordense zwembad. In de Dennen ‘verkoopt’ het zwembad plus terras stukje bij beetje om geld bij elkaar te krijgen voor een tweede glijbaan. Voetbalclub Vorden diende als inspiratie.

