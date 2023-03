Meisje is bang dat niemand gelooft dat haar begeleider haar misbruikt en vangt als bewijs zijn sperma op

Ze was bang dat niemand haar zou geloven. Tenslotte was zij het beschadigde meisje en hij eigenaar en enige begeleider op de locatie voor beschermd wonen waar zij verbleef. Ten einde raad ving ze zijn sperma op in een potje, wachtte op haar volgende afspraak en gaf het toen aan haar therapeut.

Een 60-jarige man uit de gemeente Oost Gelre stond vrijdag voor de rechtbank in Arnhem voor misbruik van het toen 18-jarige meisje tussen juni en november 2021.

Hij bracht na de aangifte enkele dagen door in voorlopige hechtenis en kon vervolgens doorgaan met het opvangen en begeleiden van cliënten op zijn zorgboerderij. De advocate van het meisje sprak er haar afschuw over uit. De gemeente zou er achter staan. Met de reclassering zou zijn afgesproken dat er alleen nog mannen mogen komen.



De man zat snikkend in het verdachtenbankje. Volgens zijn advocate is hij suïcidaal. Zijn vrouw en kinderen waren aanwezig in de zaal.

Vergaand seksueel contact

Hij heeft erkend dat hij vergaand seksueel contact met het meisje heeft gehad. Maar hij ontkent dat hij haar heeft gedwongen, zoals zij zegt. Het meisje verklaarde bij de politie dat hij haar elke avond verkrachtte.



Uit berichten op zijn telefoon zou blijken dat het anders lag. Maar bij de politie zijn die gesprekken per ongeluk gewist. ,,Hoe krijg je het voor elkaar”, reageerde zijn raadsvrouw op de zitting ongelovig. Zij vroeg om aanhouding van de zaak om de agente die dit is overkomen te kunnen horen. Mogelijk heeft zij de berichten nog wel gelezen.

Advocate wil het meisje horen

Verder wil de advocate het meisje horen. Zij zou huilend in een telefoongesprek met de verdachte hebben gezegd dat ze haar verklaring wilde veranderen en dat ze alleen de eerste keer niet wilde en later wel.



Het meisje en haar familie hebben verklaard dat de verdachte haar had ingepalmd, afgeschermd en afgezonderd en dat in die situatie het misbruik plaatsvond. De advocate wil dat een buurman komt vertellen dat de verdachte het meisje juist probeerde onder de mensen te krijgen en zocht naar dagbesteding voor haar.



Een vierde getuige zou iets kunnen zeggen over hoe de verdachte en het meisje met elkaar omgingen.

Doodswens

Het gaat niet goed met het meisje. Ze loopt rond met een doodswens. ,,Ze heeft behandeling nodig, gelet op trauma’s in het verleden en door wat verdachte met haar heeft gedaan. Maar ze kan geen behandeling krijgen op dit moment omdat ze geen vertrouwen heeft in hulpverlening”, vertelde de officier van justitie.



Het was al zwaar voor haar om naar de zitting te komen en om dan ook nog te horen dat er onderzoekswensen waren, was helemaal pittig, aldus de officier. ,,Maar ik begrijp dat de advocaat vragen heeft.” Hij verzette zich dan ook niet tegen het verzoek.

‘Het zal een teleurstelling zijn’

De rechtbank besloot dat alle getuigen gehoord moeten worden. ,,Het zal voor u een teleurstelling zijn”, aldus de voorzitter tegen het meisje en haar familie en begeleiding. ,,Maar het is niet anders.”

