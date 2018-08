Melchers wil van veroordeling af

Melchers' toenmalige bedrijf Melchemie werd in dat jaar door de rechter in Arnhem veroordeeld tot een geldboete van 100.000 gulden (45.000 euro). De rechter achtte bewezen dat het bedrijf chemische stoffen aan Irak had geleverd die gebruikt konden voor de fabricage van chemische gassen. Melchemie stelde dat het ging om bestrijdingsmiddelen voor de landbouw, die bovendien later teruggehaald werden.



De zaak kwam onlangs weer in het nieuws, toen het Amerikaanse advocatenkantoor MM Law aankondigde dat het schadevergoeding gaat eisen van bedrijven die in de jaren tachtig chemische middelen hebben geleverd aan Saddam. Het kantoor doet dit namens slachtoffers en nabestaanden van een gifgasaanval op Koerden. Door chemische aanvallen van het regime van Saddam vielen duizenden slachtoffers. MM Law heeft tal van Europese bedrijven op de korrel, waaronder ook Melchemie, dat inmiddels Melspring heet.



Naar aanleiding van dat bericht vroeg Melchers Knoops de zaak te onderzoeken. De advocaat schrijft dat hij daarbij tot de conclusie is gekomen is dat Melchers niet in verband gebracht kan worden met de gifgasaanval op de Koerden. Hij schrijft dat Melchers noch het bedrijf formeel in kennis zijn gesteld van de claim van MM Law.

In vervolg op dat eerste onderzoek vroeg Melchers Knoops ook te bekijken of de veroordeling uit 1986 ongedaan gemaakt kan worden. Zo'n heropening is alleen mogelijk als er belangrijke, nieuwe feiten aan het licht komen, die een ander licht op de zaak werpen. Knoops kan nog niet zeggen of hij inderdaad een onderzoek tot heropening gaat indienen. Het duurt zeker nog enkele maanden voordat daar duidelijkheid over komt.

Commotie

Knoops komt met zijn verklaring in reactie op commotie in de Gelderse politiek. Provinciale Staten van Gelderland willen woensdag hun politieke jaar openen in museum More in Ruurlo, waarvan Melchers de eigenaar is. Melchers zal de Statenleden daarbij welkom heten.

Dat stuit op weerstand van de SP en de Partij voor de Dieren. Zij beschouwen Melchers als een omstreden figuur en kondigen aan weg te blijven. Statenlid Paul Kusters zegt dat de veroordeling uit 1986 en de mogelijke claim van MM Law daarbij cruciaal zijn. ,,Zolang die laatste zaak loopt, vind ik het onverstandig om Provinciale Staten aan Melchers te verbinden.’’

Kwalijke zaak

Knoops vindt de boycot van de Statenleden een kwalijke zaak. ,,Het is betreurenswaardig dat een aantal politici kennelijk voornemens is om aan deze zogeheten claim gevolgen te verbinden, zonder dat men de feiten en juridische werkelijkheid kent.’’

Kees van Baak, vice-voorzitter van Provinciale Staten, zegt verrast te zijn door de boycot van SP en Partij voor de Dieren. Het bezoek aan Museum More is twee maal besproken in een overleg met fractievoorzitters. Daarbij heeft de SP volgens Van Baak niet aangegeven dat ze onoverkomelijke bezwaren had tegen Melchers.