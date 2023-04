Met graffiti-actie op zoek naar stagiaires voor de Achterhoek

LINTJESREGEN Lintjes in Bronck­horst: Vordense oud-politieman wordt Ridder

Bij de jaarlijkse lintjesregen in de gemeente Bronckhorst dwarrelden er twee neer in Vorden én Hengelo. Twee Hengelose sportieve duizendpoten ontvingen een Koninklijke onderscheiding en er was een hoge onderscheiding voor een oud-politieman uit Vorden. Wij stellen deze kersverse ontvangers van een lintje aan u voor.