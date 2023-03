Minder WW-uitkeringen in Montferland

met video Hekken sluiten Laag-Kep­pel af: geen getoeter meer in Dorps­straat, maar schiet maatregel het doel voorbij?

Akelig stil is het maandag in Dorpsstraat in Laag-Keppel. Het was de eerste dag dat - als proef - het rustieke straatje níet meer vanaf de kant van Wehl kan worden ingereden. Geen tweehonderd voertuigen per uur meer door de smalle straat dwars door het dorp, maar amper nog auto’s.