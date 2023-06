Mindervaliden moeten gaan betalen voor parkeren in centrum van Doesburg: ‘Verbijsterend en frustrerend’

Zutphens plein voor een week omgetoverd in een strand: 200 kuub zand erop en sporten maar

’s-Gravenhof is veranderd in een groot sportstrand. Het plein bij het Zutphense gemeentehuis en de Walburgiskerk is de komende week het decor van Zutphen on the Beach. Ooit begonnen als beachvolleybaltoernooi met nationale toppers, maar inmiddels veel meer dan dat. Bewegen staat centraal en dan zo breed mogelijk. Met een rol voor een oud-topvolleyballer die ooit Olympisch kampioen werd.