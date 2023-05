Montferland heeft het licht gezien en presenteert raadsakkoord: ‘Misschien een keer geen inhoudelijke discussies’

Stadse Fratsen Brief aan Joop die al zes jaar dood is: ‘We moeten je iets vertellen’

Hallo Joop, hoe gaat het met je? Een beetje rare vraag misschien aan iemand die bijna zes jaar dood is. Maar hoe moet ik er anders over beginnen? Bovendien, juist in deze dagen denk ik veel aan je. Geregeld meen ik je ook te zien in de vorm van een duif die voorbij roekoet. Of brutaalweg vlak voor me op straat de landing inzet.