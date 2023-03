Montferland verwelkomde vorig jaar 1.632 nieuwe inwoners uit andere gemeente

ProRail heeft ook dassenad­vies voor spoor Deventer-Zut­phen niet uitgevoerd

ProRail heeft een advies van vorig jaar om maatregelen te nemen tegen dassen onder het spoor bij Deventer (nog) niet uitgevoerd. Het advies dateert van mei vorig jaar. In opdracht van ProRail inspecteerde ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga het traject Deventer-Zutphen vanwege een beluchtingspijp van een dassenburcht in het spoortalud. ProRail wil niet zeggen waarom er nog niets met dit advies is gedaan.