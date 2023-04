Monument voor de Arbeider in Ulft vernield, foto’s weg: ‘Kan niet begrijpen wat daders heeft bezield’

Burgemees­ter Van ’t Erve sluit woning aan de Steenlaan in Lochem na vondst van harddrugs

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van Lochem heeft een woning aan de Steenlaan gesloten. Aanleiding is de vondst van harddrugs in de Lochemse woning. De bewoner is aangehouden vanwege het handelen in harddrugs en de woning wordt drie maanden gesloten.