Monumentale kastanje bij kerk Vorden geveld

updateDe bijna 250 jaar oude, monumentale kastanje in het dorpshart van Vorden is verdwenen. De gemeente Bronckhorst heeft vanmorgen de de boom pal naast de Dorpskerk gekapt.

Op het plein voor de Dorpskerk ligt nu een indrukwekkende hoeveelheid kastanjehout. Goed te zien is waarom de beeldbepalende boom gekapt moest worden: een groot stuk van de stam is vanuit de binnenkant weggerot. Als dit zou doorzetten, zou de boom kunnen omvallen.

De kolos ging neer omdat er kastanjebloedingsziekte is geconstateerd. De boom is al enkele jaren ernstig ziek en dit voorjaar hingen er al meerdere dode takken aan de kastanje. Afgelopen winter werd nog dood hout verwijderd en één van de zware takken verankerd om breken of scheuren te voorkomen.

Maar zowel experts van Bomenbelang Bronckhorst als andere boomexperts concludeerden desondanks dat de beeldbepalende kastanje aan de Dorpsstraat niet meer te redden was en dat kappen als enige optie overbleef. De stam was aan het wegrotten en kon voor onveilige situaties zorgen, net als het afvallen van dode takken.

Veiligheidslint

Het besluit de boom te kappen werd donderdag genomen. Toen is de kastanje meteen afgezet met veiligheidslint. Het kappen is vervolgens vanmorgen om 07.00 uur begonnen. Vlak voor 12.00 uur was het klusje geklaard.

Wel moesten de medewerkers van het boomverzorgingsbedrijf een deel van de stam laten staan omdat daarin een hoornaarsnest is aangetroffen. Deze wordt volgens een mededeling van de gemeente later verwijderd. Het gekapte hout wordt maandag opgehaald, waarna de gemeente aan de slag gaat met de ideeën die geopperd zijn om het hout van de boom in Vorden te gebruiken.

De Dorpsstraat was tijdens de werkzaamheden gewoon begaanbaar voor alle verkeer, ondernemers aan Kerkstraat zijn te voet te bereiken, heeft de gemeente Bronckhorst laten weten. Die overlegt met Bomenbelang Bronckhorst over het plaatsen van één of meerdere nieuwe bomen op deze plek.