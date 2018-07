Monumentale kastanje bij kerk Vorden vandaag vlak

Het besluit de boom te kappen werd donderdag genomen. Toen is de kastanje meteen afgezet met veiligheidslint. Het kappen is vervolgens vanmorgen om 07.00 uur begonnen en duurt naar verwachting tot een uur of drie in de middag.



De Dorpsstraat is gewoon begaanbaar voor alle verkeer, ondernemers aan Kerkstraat zijn te voet te bereiken, laat de gemeente Bronckhorst weten. Die overlegt met Bomenbelang Bronckhorst over één of meerder nieuwe bomen op deze plek.