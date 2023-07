Mooi meegenomen! 5 x hier in Doetinchem scoor je een lekkere lunch voor 6 euro of minder

Het ene moment rijdt er een auto, het volgende moment ligt er een enorm gat in deze Twentse stad

Alie van der Veer is net thuis en wil gaan koken. Snert. Maar er komt geen water uit te kraan. Dus gebruikt ze maar een fles Spa rood om de erwtensoep mee te maken. Ze weet het nog als de dag van gisteren, al is het inmiddels ruim 32 jaren geleden. De oorzaak van de leidingbreuk was dan ook niet alledaags.